Как начать играть?

Установка Eternal World

Windows (x32 и x64 бита):

1. Скачиваем три файла и запускаем (инсталятор — Eternal World Morrowind x32_64.exe), файлы bin должны быть в папке с инсталятором

2. Следуем инструкциям распаковщика.

3. запускаем игру через Eternal World Launcher.exe, дожидаемся, пока появится кнопка “Играть” и нажимаем её. Если лаунчер по какой-то причине не запустил игру – запускаем (двойным кликом) patch.cmd который находится рядом с лаунчером.

Linux:

1. Качаем пакет по ссылке

2. распаковываем tar.xz вашим любимым распаковщиком, например Ark (в KDE), или через терминал: tar xzfv EternalWorld.tar.xz

3. переходим в распакованную директорию и выставляем права на запуска EternalWorldLauncher.appimage через интерфейс, или терминал: chmod +x EternalWorldLauncher.AppImage .

4. запускаем лаунчер, дожидаемся пока появится кнопка “Играть”. Нажимаем кнопку, играем. Если по какой-то причине лаунчер не запустил игру, проделываем шаг третий с patch.sh и запускаем через него.

Android:

1. Загрузите apk Eternal World на ваш телефон по ссылке

2. Примечание: Для распаковки игры потребуется от 7 до 8Гб свободного места! загрузите наши игру на телефон.

Распаковать можно, например, с помощью WinRar.

3. в запускаем tes3mp из лаунчера и выбираем путь к игре, нажмите “Game files” и выберите путь к папке Morrowind.ini

4. Нажмите кнопку играть, приятной игры 🙂

macOS:

1. Качаем пакет по ссылке

2. Распаковываем куда угодно, хоть на рабочий стол. Запускаем tes3mp.